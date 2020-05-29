Самым пожилым мужчиной планеты стал житель Румынии

Житель столицы Румынии Думитру Комэнеску в возрасте 111 лет и 7 месяцев — самый пожилой мужчина планеты. Об этом сообщила Геронтологическая исследовательская группа (The Gerontology Research Group — GRG).
GRG — глобальная группа исследователей различной специализации, которые выявляют долгожителей, занимаются геронтологическими исследованиями. Группа основана в 1990 году на базе Калифорнийского университета (Лос-Анджелес).
«Для меня большая честь официально стать самым пожилым мужчиной в мире», — сказал Комэнеску.
В начале года представители Книги рекордов Гиннесса информировали, что три самых пожилых мужчины в мире — японец Китетсу Ватанабе (родился 5 марта 1907 года), британец Роберт Уэйтон (29 марта 1908 года) и румын Думитру Комэнеску (8 ноября 1908 года). Однако через несколько месяцев японец и британец скончались.
«Думитру Комэнеску родился в уезде Прахова (центр Румынии), — отмечается в сообщении румынского Центра для пожилых (Centrul pentru Seniori) при столичной мэрии. — Он был инженером-агрономом и одним из известных фитопатологов... Секрет его долгожительства — любовь семьи, детей, трех внуков и двух правнуков».
Мэрия румынской столицы в прошлом году объявила Комэнеску «Самым пожилым жителем Бухареста». Среди жителей румынской столицы, по данным мэрии, насчитывается 110 жителей в возрасте 100 или более лет.
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