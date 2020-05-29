Частная компания обваливает цены на электроэнергию: в НКРЭКУ рассказали о принятых мерах

На биржевом сегменте рынка электроэнергии (рынок «на сутки вперед») наблюдаются манипуляции, приводящие к обвалу цены электроэнергии.
Об этом говорится в заявлении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, передает Апостроф.
По версии НКРЭКУ, такое падение цены носит «явно искусственный характер», поскольку не отражает фактического спроса и предложения электроэнергии в энергосистеме Украины. Национальная комиссия проанализировала ситуацию и пришла к выводу, что ценовой провал на рынке был вызван действиями группы компаний ДТЭК путем существенного сокращения закупки электроэнергии на рынке «на сутки вперед».
Вместе с тем, в последние дни в СМИ начата целенаправленная информационная кампания по дискредитации действий НКРЭКУ, которые якобы привели к обвалу цены и кризиса в энергетике.
«Четко прослеживается черная пиар-кампания по отдельным членам НКРЭКУ, которая носит откровенно заказной характер, а обвинения, которые выражают отдельные политики и „эксперты“, является откровенной клеветой. В частности, относительно действий члена НКРЭКУ Д.Коваленко, который занимает профессиональную и сбалансированную позицию, но которая может не устраивать некоторых участников рынка», — отмечает комиссия.
Отмечается, что все решения НКРЭКУ принимаются коллегиально, с обсуждением, учитывая замечания участников рынка и потребителей. Члены НКРЭКУ не могут быть лояльны к любым финансово-промышленным группам, а балансировать интересы производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии, в частности, в условиях кризиса, вызванного COVID-19, с целью сохранения энергосистемы страны.
Учитывая масштабную кампанию по дестабилизации рынка, на следующее заседание НКРЭКУ вынесен проект решения по определению минимальных цен на рынке «на сутки вперед» на уровне 980 грн / МВт в дневной период и 567 грн / МВт в ночное время. Это поможет стабилизировать ценовую ситуацию на рынке, если отдельные участники будут продолжать начатую кампанию.
НКРЭКУ заявила о намерении в ближайшее время с Антимонопольным комитетом Украины принять меры реагирования в отношении действий участников рынка.
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