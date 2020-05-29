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Нардеп Мамка жестко раскритиковал Авакова за провал служебных расследований по правоохранителям

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Нардеп Мамка жестко раскритиковал Авакова за провал служебных расследований по правоохранителям

Народный депутата от ОПЗЖ Мамка выступил с жесткой критикой работы правоохранителей в Украине. По его словам большинство служебных проверок, которые назначаются руководством Министерства внутренних дел ничем не заканчиваются. И как следствие в Украине происходят такие бесчинства, как случилось и в Кагарлыке. Об этом он рассказал в интервью Натальи Влащенко на телеканале ZIK.

Мамка считает, что именно бездействие подчиненных Авакова приводит к вседозволенности отдельных правоохранителей.

«Принципиальным барометром в бездействии правоохранителей не есть следствие расследования уголовных производств. Это все последствия работы, или бездействия самой правоохранительной системы. Служебные расследования — это барометр, это начало. Если сказали руководители, что начали служебное расследование, а результатов не назвали, то это и есть следствие, заканчивающееся Кагарлыком и всеми другими такими фактами», — заявил народный депутат.

Кроме того, он отметил, что уровень ответственности за преступления в Украине очень низкий. И причину такой плачевной ситуации Мамка видит в отсутствии четких сроков расследования на всех этапах процесса следствия.

«Если плюс-минус у процессуального руководителя, следователя они есть, у эксперта по проведению экспертизы их нет. В суде по рассмотрению судебных дел, расследования их не существует.

Когда каждый участник процесса был бы наделен полномочиями, терминами, была бы ответственность. А то полномочия есть, а сроков нет. Поэтому это все переливание из пустого в порожнее», — прокомментировал Мамка.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая правоохранители в Кагарлыке несколько раз насиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

Также напомним, сегодня президент Зеленский заслушал отчет Авакова касательно перестрелки в Броварах.

Отметим, что депутат Мамка ранее работал в системе правоохранительных органов (до 2016 года), но был уволен. В народные депутаты он избран по спискам ОПЗЖ и сегодня является заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной.

Арсен Аваков, правоохранители, Григорий Мамка
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