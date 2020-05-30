Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 400 тысячам

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 952, до 396 575. Об этом сообщили в субботу в местном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Таким образом, количество заразившихся увеличилось на 2,3%. Число уже выздоровевших возросло на 5,1% — в стране вылечились еще 8 212 человек за минувшие сутки, а за все время — 167 469.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 181, до 4 555, сообщили в штабе.

В пятницу в штабе сообщали о 232 умерших, что стало максимумом с начала вспышки заболевания в этой стране.