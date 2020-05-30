Примерно 6% украинцев уже могли переболеть коронавирусом

В Украине сейчас сделано почти 8 тысяч ИФА-тестов (иммуноферментный анализ) и 479 образцов дали положительный результат.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«На сегодняшний день в стране уже сделано около 8000 тестов на выявление антител к коронавирусу. ️479 образцов показали положительный результат», — написал он.

По словам министра, за последние сутки было сделано 1560 таких исследований.

Степанов напомнил, что алгоритм ИФА-тестирований прописан в стандартах предоставления медицинской помощи. Сейчас такие исследования проводятся децентрализовано — в областных, городских и районных больницах, где оборудованы соответствующие лаборатории.

Как сообщал Капитал, в Украине за сутки зафиксировано 393 новых случая корнавируса. В общем COVID-19 заболело 23 204 человека, из них 1700 детей и 4475 медработников. Выздоровел 9311 человек, летальных случаев зафиксировано 696.