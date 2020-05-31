Водители заблокировали КПП «Тиса»: туда выехали главы ГПСУ и Гостаможслужбы

На Закарпатье к перевозчикам, которые заблокировали границу на КПП «Тиса», выехали председатель ГПСУ и Гостаможслужбы.
Об этом сообщила представитель Чопского пограничного отряда ГПСУ Елена Трачук.
«Сегодня утром перевозчики с итальянского направления заблокировали КПП „Тиса“ на украинско-венгерской границе на Закарпатье. Акция началась с 9 утра в воскресенье, 31 мая. У границы образовались большие очереди. На разговор к протестующим выехал председатель ГПСУ Сергей Дейнеко, а также председатель Гостаможслужбы», — сообщила она.
По словам Трачук, сейчас на КПП «Тиса» движение блокируют около 50 автобусов. Похожие точечные акции протеста в последнее время возникали несколько раз, но быстро прекращались.
Сегодняшняя акция более массовая и вызвала большие очереди на границе. Движение заблокировано в обоих направлениях — на въезд и на выезд из Украины.
Сейчас, по словам представителя Чопского пограничного отряда ГПСУ, предприниматели-перевозчики не планируют снимать блокаду границы. Они не хотят пересекать границу согласно таможенным правилам и платить пошлину за товары, которые они перевозят.
Как сообщает mukachevo.net причиной блокирования стало решение председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова от 27 мая о создании мобильных групп для проверки посылок граждан, въезжающих на территорию Украины.
В группу могут входить полицейские, сотрудники СБУ и таможни.
Так, как указано в поручении, областная власть пытается бороться с ввозом коммерческих товаров частными предпринимателями и контрабандой.
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