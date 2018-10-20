Житель Черновицкой области пытался вывезти в Польшу более 900 паспортных бланков СССР

Житель Черновицкой области Украины попытался незаконно вывезти из страны предметы времен СССР. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

Автомобиль досмотрели на пропускном пункте Краковец на украинско-польской границе. В машине сотрудники Госпогранслужбы обнаружили коробки, в которых были предметы с советской символикой.

«Ордена, медали, документы к ним, более 900 паспортных бланков Советского Союза и другие предметы с подобной символикой пытался незаконно перевезти через границу наш соотечественник», — говорится в сообщении службы.

В Госпогранслужбе отметили, что все указанные вещи были изъяты. Решение о квалификации действий украинца и предметов, которые он пытался перевезти, в скором времени примут правоохранительные органы.

Отметим, что, судя по представленным фотографиям, предметы не являются оригинальными. Это, по сути, сувениры, провоз которых не запрещен никакими законами.