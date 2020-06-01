Главный санврач Ляшко задекларировал 73 гривны дохода от сдачи крови

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, который не исключил, что пойдет в мэры Киева, задекларировал 1,124 млн гривен доходов за 2019 году, из них 640,1 тыс. гривен гонораров и других выплат по гражданско-правовым договорам от Центра общественного здоровья.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Согласно декларации, зарплата Ляшко в Центре общественного здоровья в 2019 году составила 53,2 тыс. гривен, общий доход от занятия предпринимательской деятельностью — 430,4 тыс. гривен.

При этом из последнего 215,3 тыс. гривен составил доход от самозанятости, 37,7 тыс. гривен — от благотворительной организации «Наша помощь», 93 тыс. гривен — от Центра общественного здоровья, 73,3 тыс. гривен — от компании «Юви-Блейз», 11,2 тыс. гривен — от благотворительной организации «ТБ Люди Украины».

Также Ляшко указал 73 гривны дохода от сдачи крови.

Жена замминистра указала 80,2 тыс. гривен зарплаты в Броварской клинической больнице и 219 гривен подарка в денежной форме от районной профсоюзной организации работников здравоохранения.

Замминистра задекларировал 61 тыс. гривен и 31,4 тыс. долларов на счетах в Приватбанке.

Также Ляшко указал в своей собственности земельный участок площадью 1 200 кв. м в Вышгородском районе Киевской области, в собственности жены — земучасток площадью 1 200 кв. м в Броварском районе и квартиру площадью 110,9 кв. м в Броварах.

В собственности замминистра находится автомобиль Skoda Octavia A7 2018 года выпуска.

Он является членом общественных организаций «Инфекционный контроль в Украине» и «Платформа здоровья».