«Центрэнерго» могут продать в конце 2021 года

В Фонде госимущества намерены продать Центрэнерго в конце следующего года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации. Об этом в эфире Радио НВ заявил глава Фонда Дмитрий Сенниченко.
«Центрэнерго — это план конца 2021 года. ВР запретила не только аукционы, но и саму подготовку (объектов большой приватизации к приватизации — ред.). То есть подготовку мы не могли осуществлять, и только в сентябре этого года добились, что сняли запрет на подготовку. Мы подали на Кабмин документы для того, чтобы утвердить новые процессы подготовки к приватизации», — рассказал он.
Он отметил, что правительство рассматривает возможность объединения Центрэнерго с госшахтами.
«Если ВР снимет запрет на проведение большой приватизации, и будут ресурсы на подготовку, то это конец 2021 года», — сказал глава Фонда.
Аудиторская компания Baker Tilly ранее подтвердила, что текущие долговые обязательства ПАО «Центрэнерго» в конце 2019 года превышали стоимость ее активов на 1 млрд 403 млн гривен. Отчет независимого аудитора обнародован на официальном сайте компании.
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