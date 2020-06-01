Великобритания намерена из-за Крыма ветировать возврат России в G7

Правительство Великобритании не будет поддерживать возвращение России в «Большую семерку», поскольку Москва не изменила свое поведение после незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает Daily Mail.

«Решения о членстве в „Большой семерке“ принимаются единогласно всеми лидерами „Большой семерки“. Россию исключили из „Группы семи“ за аннексию Крыма, и до сих пор мы не увидели изменений в ее поведении, которые могли бы оправдать возобновление его членства», — подчеркнул представитель главы британского правительства.

Он добавил, что Лондон также не будет поддерживать возобновление членства Москвы в Большой семерке.

В то же время, по его словам, страна, которая председательствует в «Большой семерке» (сейчас это США) может приглашать лидеров других стран в статусе гостя.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что он откладывает саммит G7, по крайней мере до сентября 2020 года. Он также заявил, что хочет пригласить к участию в саммите дополнительные страны, том числе Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. По словам Трампа, нынешний формат саммита является «очень устаревшим».

В «Большую семерку» сейчас входят США, Канада, Франция, Великобритания, Германия, Италия и Япония. Россию исключили из Группы в 2014 году после аннексии Крыма.