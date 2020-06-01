Полицейские в Миннеаполисе обстреляли журналистов Deutsche Welle

Съемочная группа Deutsche Welle попала под обстрел полицейских во время протестов в городе Миннеаполис на севере США. Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте немецкой медиакомпании сообщении.

Как отмечается, корреспондент Штефан Зимонс и оператор Макс Фёрг были обстреляны полицией «за несколько минут до прямого включения в ночь на воскресенье».

«Во время последовавшей перепалки полицейские потребовали от журналистов покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации», — отмечается в материале. По словам Зимонса, «все могло закончиться действительно очень плохо».

В Миннесоте и ряде других штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Врачи не смогли спасти его после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве. По разным данным, число погибших при разгоне протестов в некоторых американских городах составило уже семь человек.