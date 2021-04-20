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В Лондоне состоится первая за два года очная встреча глав МИД стран G7

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В Лондоне состоится первая за два года очная встреча глав МИД стран G7

Великобритания примет первую с апреля 2019 года очную встречу глав МИД стран Группы семи (G7). Как говорится в сообщении, распространенном во вторник Форин оффисом, она пройдет в Лондоне с 3 по 5 мая.

«Организаторы обеспечат соблюдение строгих противокоронавирусных мер, включая ежедневное осуществление анализов, заботясь о здоровье и благополучии участников встречи, персонала и широкой общественности. Будут действовать все применяемые в Великобритании нормы социального дистанцирования», — говорится в сообщении.

К главам МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии присоединятся также представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой. Среди тем обсуждения будут: обеспечение равного доступа к вакцинам против коронавируса, соблюдение прав девочек во всех регионах мира на образование, борьба с голодом, а также финансирование мер, направленных на борьбу с изменением климата и его последствиями.

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Великобритания, которая председательствует в «семерке» в этом году, намерена провести в традиционном формате и саммит G7, который пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи. Кроме того, в феврале приглашение приехать на встречу в верхах получила новый генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеале.

Великобритания, G7
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