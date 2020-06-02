Turkish Airlines с 18 июня возобновляет международные авиарейсы

Основной турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines начнет совершать международные рейсы с 18 июня. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь авиакомпании Яхья Юстюн.

«Из Базеля в Газиантеп, из Франкфурта-на-Майне в Элязыг. С 18 июня мы начинаем прямые международные рейсы из 16 городов Европы в 14 городов Анатолии», — написал представитель Turkish Airlines на своей странице в Twitter.