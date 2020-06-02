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15 тысяч пачек в день: В Украине на подпольных производствах подделывали европейские сигареты и продукцию ВТФ

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15 тысяч пачек в день: В Украине на подпольных производствах подделывали европейские сигареты и продукцию ВТФ

Служба безопасности Украины накрыла преступную группировку, ко-торая производила поддельные сигареты и переправляла их контра-бандой в страны Евросоюза. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

В частности, злоумышленники производили сигареты под видом из-вестных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики.

Участники группировки выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области, далее переправляли его в Одесскую и Днепро-петровскую область, где на двух линиях производили фальсификат — ежедневно до 15 тысяч пачек. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатье, после чего — везли контрабандой в страны ЕС.

В рамках следственных действий правоохранители выявили в четы-рех областях больше 1,5 миллиона пачек сигарет и почти 1,5 тонны готового к фасовке табака. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.28 и ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.

СБУ, сигареты
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