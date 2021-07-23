СБУ заблокировала канал контрабанды в ЕС поддельных сигарет из Ближнего Востока, изъято более 10 тонн сигарет

Служба безопасности Украины заблокировала транснациональный канал незаконной переправки подакцизной продукции из Ближнего Востока в Евросоюз, который проходил по территории Украины.
Как сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, в международном аэропорту «Борисполь» правоохранители изъяли более 10 тонн контрабандных сигарет на общую сумму более 10 млн грн.
«К организации противоправной деятельности причастны несколько должностных лиц киевской таможни... Участники схемы планировали нелегально переправлять из одной из стран Ближнего Востока в ЕС оптовые партии табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора. Для сокрытия продукции, дельцы вносили недостоверные сведения в таможенные декларации», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что канал поставки «товара» проходил через территорию Украины. По оперативным данным, после перемещения контрабанды через госграницу злоумышленники планировали скрыто переправлять ее в ЕС вне установленных пунктов пропуска.
«В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности организаторов и участников противоправной деятельности», — резюмируют в СБУ.
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