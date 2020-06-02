Полиция будет искать «мышей», которые «съели» зерно Госрезерва

После того, как в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен, которые должны были находиться в фонде Госрезерва, и которые якобы съели мыши, факт недостачи будет расследовать полиция.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра МВД Михаил Апостол.
«Относительно информации, предоставленной в интервью бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого об обнаружении аудиторской службой кричащих недостач и в том числе зерна на сумму более 800 млн грн. Полиция начала производства по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.
По словам Апостола, аудит установил недостачу не только зерна, но и другого государственного имущества, которое по документам есть на складе, а на деле выясняется его отсутствие.
«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители дадут оценку. Это только начало обнародования информации», — рассказал советник главы МВД.
Также в своем видеообращении Апостол добавил, что исчезновение зерна из Госрезерва — это преступление против граждан Украины.
«Так называемые „мыши“ имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по закону», — заявил Михаил Апостол.
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