Войти
Зеленский хочет переложить на ВУЗы решение проблемы кадрового голода
официально
Зеленский хочет переложить на ВУЗы решение проблемы кадрового голода
Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса
резонанс
Трамп сообщил о прогрессе в разработке вакцины от коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

криминал
RSS

Полиция будет искать «мышей», которые «съели» зерно Госрезерва

376
Полиция будет искать «мышей», которые «съели» зерно Госрезерва

После того, как в ходе аудита Госрезерва была обнаружена недостача зерна на сумму более 800 млн гривен, которые должны были находиться в фонде Госрезерва, и которые якобы съели мыши, факт недостачи будет расследовать полиция.
Об этом на своей странице в Facebook написал советник министра МВД Михаил Апостол.

«Относительно информации, предоставленной в интервью бывшего руководителя Госрезерва Ярослава Погорелого об обнаружении аудиторской службой кричащих недостач и в том числе зерна на сумму более 800 млн грн. Полиция начала производства по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По словам Апостола, аудит установил недостачу не только зерна, но и другого государственного имущества, которое по документам есть на складе, а на деле выясняется его отсутствие.

«Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители дадут оценку. Это только начало обнародования информации», — рассказал советник главы МВД.

Читайте также: Почему провалилась программа «5-7-9» и что придет ей на смену

Также в своем видеообращении Апостол добавил, что исчезновение зерна из Госрезерва — это преступление против граждан Украины.

«Так называемые „мыши“ имеют имена, должности и должны ответить за свои действия по закону», — заявил Михаил Апостол.

МВД, Госрезерв
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016