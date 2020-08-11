В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва

В Киеве задержали организатора схемы хищения имущества одного из предприятий Госрезерва.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Правоохранители задержали советника директора одного из государственных предприятий Государственного агентства резерва Украины во время получения 1 млн. гривен неправомерной выгоды. Подозреваемый требовал взятку за предоставление поддельных документов, дающих право получить зерно со складов государственного предприятия», — говорится в сообщении.

Поэтому следователи ГУ Нацполиции при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора и оперативного сопровождения СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 УПК Украины.

Установили, что советник директора одного из госпредприятий Госрезерва, используя поддельные документы, создал преступную схему завладения имуществом Госрезерва третьими лицами.

Уточняется, что за 1 млн грн взятки злоумышленник предоставил частному предпринимателю поддельные документы о получении от подконтрольного ему юридического лица на хранение на склады госпредприятия пшеницы массой 1300 тонн, но при этом пшеница на склад так и не поступила.

Впоследствии частный предприниматель мог обратиться с полученными поддельными документами в Госрезерв и получить якобы переданное им на хранение зерно пшеницы.

Как отмечается, таким образом злоумышленник должен предоставить возможность завладеть сельхозпродукцией, которая принадлежит государству и сохраняется на этом госпредприятии, на общую сумму около 8 миллионов гривен.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.190 (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на трех предприятиях Госрезерва было обнаружено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации. В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом — почти 20 тысяч тонн, на третьем — 112 тысяч тонн.