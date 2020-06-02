В Италии минимальное число смертей из-за коронавируса с начала марта

Число умерших от последствий коронавируса в Италии выросло за сутки на 55 человек, это самый низкий показатель с начала марта, спустя две недели после начала локальной вспышки пандемии. Как указывается в распространенной во вторник сводке департамента гражданской защиты, всего число летальных исходов достигло 33 530.
Суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки составил 318, что почти вдвое больше, чем накануне (178), когда был зафиксирован минимальный показатель с 26 февраля.
До девяти возросло число областей, в которых зарегистрирован нулевой прирост заболеваний. В частности, никто не заразился за последние сутки в южной области Апулия. Тогда как на острове Сардиния, а также в центральной Умбрии это уже стало сохраняющейся тенденцией. В столичной области Лацио за последние сутки было выявлено всего пять новых заражений, три из них в Риме.
В стране идет затухание распространения вируса даже после практической отмены карантина. При этом сохраняются строгие нормы безопасности: обязательны маски в закрытых помещениях, дезинфекция рук и безопасная дистанция. Однако заявления некоторых врачей, включая Альберто Дзангрилло, который обычно лечит экс-премьера Сильвио Берлускони, о том, что «коронавирус клинически больше не существует», подверглись критике. Представители ВОЗ, медицинских властей Италии и ряд вирусологов не согласны с подобным утверждением.
С 3 июня Италия начинает принимать приезжающих из стран ЕС, зоны Шенгена и Великобритании без помещения их в обязательный карантин. Снимается также последнее ограничение для итальянцев на передвижение между регионами.
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