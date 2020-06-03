Украина обещает МВФ выставить на приватизацию ОПЗ, «Центрэнерго» и еще несколько госкомпаний

Украина намерена выставить на приватизацию крупного производителя аммиака и карбамида Одесский припортовый завод (ОПЗ, Одесская область), государственное энергогенерирующее предприятие «Центрэнерго», частное акционерное общество «Президент-Отель» (Киев) и ещё 3 государственные компании до июля 2021 года.
Об этом говорится в направленном на рассмотрения совету директоров Международного валютного фонда (МВФ) проекте меморандума, передают Українські Новини.
«ФГИ будет инициировать тендеры на продажу как минимум 2 крупных госпредприятий к концу декабря 2020 года, если позволят рыночные условия, и как минимум еще 3 — к концу июня 2021 года», — говорится в нем.
Отмечается, что в перечень предприятий, которые будут выставлены на продажу, вошли ОПЗ, «Центрэнерго», «Президент-Отель», государственное предприятие «Электротяжмаш» (Харьков), акционерное общество «Объединенная горно-химическая компания» и государственное предприятие «Угольная компания «Краснолиманская» (Родинское, Донецкая область).
Тем временем МВФ планирует выделить Украине 5 млрд долларов, однако вопрос о новой программе сотрудничества еще не включили в календарь организации.
На данный момент календарь МВФ расписан до 10 июня.
3 июня МВФ рассмотрит по Монголии, Сьерра-Леоне и Барбадосу.
5 июня совет рассмотрит вопросы по Либерии и Папуа Новой Гвинее, а 10 июня — Гватемале и Руанде.
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