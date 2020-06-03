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Польский регулятор хочет оштрафовать «Газпром» на €50 млн

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Польский регулятор хочет оштрафовать «Газпром» на €50 млн

Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) начало расследование против «Газпрома» и угрожает ему штрафом в размере €50 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом регулятор сообщил в среду на своем сайте.

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против „Газпрома“ за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении. «Газпрому» грозит штраф в размере до €50 млн за отказ от предоставления информации«, — подчеркивает регулятор.

Дело касается разбирательства по делу строительства газопровода «Северный поток 2». В 2018 году UOKiK предъявил шести компаниям обвинения в финансировании строительства без необходимого юридического разрешения. Это предприятия, входящие в международные группы компаний: «Газпром», Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В начале 2020 года UOKiK обратился к «Газпрому» с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

«Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией „Газпромa“ с остальными компаниями, финансирующими строительство „Северный поток 2“. Касалось это, прежде всего, контрактов на транспортировку, распределение, продажу, поставку и хранение газового топлива. Несмотря на возложенную обязанность сотрудничать с UOKiK, компания не предоставила такую информацию», — говорится в пресс-релизе ведомства.

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«Газпром» несколько раз отказывался предоставлять документы, существенные для проводимого нами расследования. «Газпром» не может действовать вне закона, поэтому я возбудил против «Газпромa» дело о наложении штрафа за непредоставление информации во время проводимого разбирательства. По закону компании грозит финансовый штраф в размере до 50 млн евро", — приводится в сообщении комментарий председателя UOKiK Томаша Хрустны.

Ранее UOKiK по такому же поводу оштрафовал Engie Energy.

Польша, Газпром
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