Экспорт продукции украинского АПК растет несмотря на карантин

В период с январь по май включительно аграрный экспорт составил $ 9,072 млрд, это на 2% или $ 180,3 млн больше, чем в том же периоде 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.
Отмечается, что в структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки.
По сравнению с предыдущим периодом, увеличились поставки на внешние рынки: масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового — на $ 421,3 млн (+ 22,4%); ячменя — на $ 107,6 млн (в 2,4 раза); пшеницы — на $ 100 млн (+ 10,3%); жмыха, твердых отходы от производства растительных жиров и масел — на $ 44,2 млн (+ 9,2%).
Кроме того, спрос на украинское масло сурепковое, рапсовое и горчичное увеличился в 18,7 раза.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016