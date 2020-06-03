Экспорт продукции украинского АПК растет несмотря на карантин

В период с январь по май включительно аграрный экспорт составил $ 9,072 млрд, это на 2% или $ 180,3 млн больше, чем в том же периоде 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Отмечается, что в структуре экспорта традиционно преобладает продукция растениеводства, в частности, зерновые культуры, масла и продукты переработки.

По сравнению с предыдущим периодом, увеличились поставки на внешние рынки: масла подсолнечного, сафлорового или хлопкового — на $ 421,3 млн (+ 22,4%); ячменя — на $ 107,6 млн (в 2,4 раза); пшеницы — на $ 100 млн (+ 10,3%); жмыха, твердых отходы от производства растительных жиров и масел — на $ 44,2 млн (+ 9,2%).

Кроме того, спрос на украинское масло сурепковое, рапсовое и горчичное увеличился в 18,7 раза.