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Рада отправила программу деятельности правительства на доработку

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Рада отправила программу деятельности правительства на доработку

Верховная Рада Украины по просьбе премьер-министра Дениса Шмыгаля отправила на доработку в Кабмин программу деятельности правительства.

За соответствующий проект постановления на заседании в четверг проголосовали 245 народных депутатов.

Представляя программу, Шмигаль отметил, что целью программы является преодоление рисков для жизни и здоровья граждан, возобновление экономического роста, обеспечение материального благосостояния и благополучия украинцев путем построения эффективной экономической системы страны, развитие предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест, обеспечение равных возможностей для всех предпринимателей, соблюдение высоких социальных стандартов, развитие образования, науки, культуры и системы государственных услуг, защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасная реинтеграция временно оккупированных территорий Украины при неизменности курса на европейскую и евроатлантической интеграции Украины.

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В обсуждении проекта программы деятельности правительства приняли участие представители депутатских фракций и групп. По результатам обсуждения, парламент принял решение отправить программу деятельности правительства на доработку с учетом предложений, прозвучавших во время обсуждения.

Верховная Рада, Кабмин
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