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В Кагарлыке полностью сократили скандальное отделение полиции

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В Кагарлыке полностью сократили скандальное отделение полиции

Штат Кагарлыкского отделения полиции полностью сокращен.

Об этом заявил заместитель главы НПУ — начальник Главного следственного управления НПУ Максим Цуцкиридзе на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе генпрокурора, информирует Управление коммуникации НПУ.

«На данное время штат Кагарлыкского отделения полиции сокращен полностью. По результатам служебного расследования со службы в полиции уволен ряд сотрудников», — сообщил Цуцкиридзе.

Он также подчеркнул, что позиция руководства Нацполиции — жестко и принципиально реагировать на все факты нарушения закона со стороны полицейских.

«Служебная проверка относительно происшествий в Кагарлыкском отделении полиции продолжается. По ее результатам будет дана оценка работы руководства полиции в Киевской области и Обуховского отдела. В то же время проводится проверка сотрудниками ГБР», — уточнил заместитель главы НПУ. Он отметил, что для контроля состояния служебной дисциплины и законности в каждом Главном управлении полиции также действуют специальные мобильные группы кадровых подразделений и по результатам их проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 1120 лиц, уволены со службы 125 полицейских.

В Нацполиции также напомнили, что по результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыкском отделении полиции уволены 10 сотрудников, и, кроме того, руководство Кагарлыкским отделением полиции было поручено работникам областного главка.

Как сообщалось, 24 мая 2020 года в больницу в Кагарлыке обратилась девушка 1994 года рождения в связи с избиением и изнасилованием. Она утверждает, что к этим правонарушениям причастны служащие полиции.

По предварительной информации, в ночь с 23 на 24 мая оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля: надевал ей противогаз, применял наручники и производил выстрелы из табельного оружия над головой, после чего несколько раз изнасиловал.

Кроме того, правоохранители применили физическую силу к мужчине, который в это время находился в помещении отделения полиции. В частности, угрожая изнасилованием, правоохранители ставили его на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из пистолета над головой. В результате этих действий потерпевший получил переломы ребер и носа.

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Весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции был выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области.

Оперуполномоченный подозревается в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины).

Начальник одного из секторов Кагарлыкского ОП подозревается в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

полиция, Кагарлык
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