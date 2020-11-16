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Дело о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделения полиции передали в суд

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Дело о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделения полиции передали в суд

Следователи закончили досудебное расследование по делу в отношении 5 сотрудников Кагарлицкого отделения полиции в Киевской области, которых обвиняют в пытках, похищении и изнасиловании.

Об этом сообщил Офис Генпрокурора.

«Следствием установлено, что указанные работники Кагарлицкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей. В частности задокументировано, что в январе 2020 года трое полицейских, с целью получения признательные показаний за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня. Также по другому факту, который произошел в мае 2020 года, с целью получения признания, потерпевшему был нанесен 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести», — отмечается там.

Также согласно версии следствия, в мае 2020 один из правоохранителей, находясь в своем служебном кабинете, пытал женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля. Он надевал на нее противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой.

После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Руководитель отделения, в свою очередь, знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

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Напомним, 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.

2 июля следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках еще двум правоохранителям Кагарлицкого отделения полиции. Одному оперуполномоченному избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, второго отправили под арест без возможности внесения залога.

полиция, Офис генпрокурора, Кагарлык
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