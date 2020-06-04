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Условия ассоциации с ЕС могут быть пересмотрены

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Условия ассоциации с ЕС могут быть пересмотрены

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина допускает достижение с Европейским Союзом договоренности об обновлении соглашения об ассоциации в начале 2021 года.
Об этом она сказала в эфире телеканала «Украина 24», передают Українськi Новини.

«У нас есть короткие сроки: официальное решение в случае успешности этих переговоров может быть принято уже в начале 2021 года, но, как свидетельствует практика, европейская бюрократия одна из наибольших бюрократий мира, поэтому в этой бюрократии решения не принимаются быстро, но как минимум диалог будет начат уже в ближайший месяц», — сказала она.

Стефанишина отметила, что уже в ближайший месяц будет начат открытый сбор информации и предложений от бизнеса и всех причастных структур по обновлению соглашения, и как только Украина будет готова сформировать общую позицию, сразу же будет выходить на официальный диалог с ЕС.

Вице-премьер отметила, что завершение 5-летнего периода от начала действия политической части соглашения с ЕС позволяет каждой из сторон соглашения инициировать пересмотр условий программы.

Напомним, что 4 июня Верховная Рада уволила Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции и назначила на эту должность Стефанишину, которая назвала одним из своих приоритетов обновление соглашения об ассоциации с ЕС с учетом негативных экономических последствий кризиса, вызванного коронавирусом.

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Соглашение об ассоциации Украина и ЕС подписали 27 июня 2014 года. С 1 сентября 2014 года многие положения соглашения в части политического и секторального сотрудничества стали применяться на временной основе. С 1 января 2016 года стала предварительно применяется торговая часть соглашения (углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли). 1 сентября 2017 года соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме.

Соглашение об ассоциации, Ольга Стефанишина
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