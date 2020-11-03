Украина и ЕС в начале 2021 начнут пересмотр Соглашения об ассоциации

Украина и Европейский Союз в 2021 году приступят к переговорам об обновлении Соглашения об ассоциации с целью пересмотра перечня товаров и услуг, а также их объемов, поставляемых на европейский рынок, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической ассоциации Ольга Стефанишина.

«С января следующего года мы, как и планировали, сможем начать конкретные переговоры по параметрам торговли с ЕС, параллельно проводя процесс политической оценки выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС», — сказала она во время онлайн-интервью «Торговые войны: искусство защиты» во вторник, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, Украина инициировала процесс обновления соглашения, поскольку юридически открылась такая возможность, а также возникла необходимость пересмотреть параметры торговли.

«С другой стороны — мы уже переросли те объемы торговли и доступа на рынки ЕС, которые были заложены в этом документе. И наша позиция была подкреплена позицией бизнеса, с которым мы постоянно находимся в диалоге», — отметила вице-премьер, добавив: «Наши амбиции закладывают возможности пересмотра соглашения по всем видам товаров и услуг, а также расширения их перечня и включения новых позиций, по которым ранее не велись переговоры».

По словам Стефанишиной, есть блок вопросов, касающийся увеличения или отмены квот, а также установления нулевой таможенной ставки, которые предстоит обсудить на переговорах.

По ее словам, в первую очередь речь идет о пищевой продукции — «лидерах торговли, которые положительно зарекомендовали себя с момента действия соглашения».

«Здесь мы не ожидаем сложных переговоров», — прогнозирует вице-премьер.

В то же время она отметила наличие сложного блока вопросов относительно торговли продукцией металлургического комплекса, который выходит за рамки регулирования Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

«Это комплексный вопрос. Европейский рынок заинтересован в том, чтобы максимально защищаться, но переговоры будут», — заявила Стефанишина.

Кроме того, по ее словам, планируется, в частности, рассмотреть вопрос создания стимулов для выхода малого и среднего бизнеса на европейские рынки, по которым еще не было договоренностей.

Она разъяснила: Украина совместно с Еврокомиссией сейчас нарабатывает модальности предстоящих переговоров относительно общего обзора соглашения, а также того, какие органы ассоциации и какие параметры будут пересматриваться.

Что касается оценки выполнения Соглашения об ассоциации, то, по словам вице-премьера, она необходима для понимания того, что работает, а что требует дополнительных соглашений или правовых инициатив.