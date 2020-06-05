Глава Минфина Финляндии подала в отставку после скандала

Министр финансов Финляндии, лидер партии «Финляндский центр» Карти Кулмуни в пятницу подала в отставку на фоне скандала, разразившегося после приобретения ею тренингов по ораторскому искусству, оплаченных из госбюджета. Об этом она сообщила на пресс-конференции.
«Я покидаю ряды правительства. „Центр“ скоро выберет нового министра финансов», — сказала она.
Согласно распространенному канцелярией финского кабмина сообщению, премьер-министр страны Санна Марин поддержала это решение.
Услуги консультантов по ораторскому искусству обошлись госказне в €50 тыс., они были оплачены из средств министерств, которые она возглавляла. Министр ранее также пообещала вернуть эти средства государству.
Пост министра финансов она занимала с декабря 2019 года.
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