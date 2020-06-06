В Украине 550 новых заболевших Covid-19

550 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро субботы, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 440 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 553 новых случаях заболевания Covid-19 за предшествовавшие сутки, 4 июня — о 588 новых заболевших, 3 июня — о 483.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1116 случаев;

Волынская область — 1037 случаев;

Днепропетровская область — 965 случаев;

Донецкая область — 203 случая;

Житомирская область — 870 случаев;

Закарпатская область — 1301 случай;

Запорожская область — 488 случаев;

Ивано-Франковская область — 1533 случая;

Кировоградская область — 546 случаев;

г. Киев — 3375 случаев;

Киевская область — 1748 случаев;

Львовская область — 2053 случая;

Луганская область — 52 случая;

Николаевская область — 307 случаев;

Одесская область — 986 случаев;

Полтавская область — 273 случая;

Ровенская область — 2014 случаев;

Сумская область — 192 случая;

Тернопольская область — 1255 случаев;

Харьковская область — 1222 случая;

Херсонская область — 179 случаев;

Хмельницкая область — 509 случаев;

Черновицкая область — 3585 случаев;

Черкасская область — 448 случаев;

Черниговская область — 257 случаев.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 925 человек, что на 95 больше, чем днем ранее.