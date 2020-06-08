В детском саду в Броварах вспышка коронавируса

В броварском детсаду «Калинка», что в Киевской области, у 9 детей и 3 взрослых подтвержден диагноз коронавирус.
Об этом на странице Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.
«Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, что заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно», — сообщил мэр.
По словам Сапожко, детсад «Калинка» пока закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали детсад, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные заведения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований, пообещал мэр.
Ранее сообщалось, что 5 июня в Киевской области в Броварах из-за коронавируса закрыли детский сад. В воспитательницы детского сада лабораторно подтвердили COVID-19.
В Киевской области за минувшие сутки, 7 июня, официально выявлено 28 новых случаев COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016