В детском саду в Броварах вспышка коронавируса

В броварском детсаду «Калинка», что в Киевской области, у 9 детей и 3 взрослых подтвержден диагноз коронавирус.

Об этом на странице Facebook сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

«Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа во всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, что заболела коронавирусом. По результатам исследования тесты на COVID-19 у 9 детей и 3 взрослых оказались положительными. Двое детей госпитализированы в детскую областную больницу в городе Боярка, другие заболевшие лечатся амбулаторно», — сообщил мэр.

По словам Сапожко, детсад «Калинка» пока закрыт на обсервацию, все работники заведения и родители воспитанников, которые с 1 июня посещали детсад, находятся на самоизоляции под контролем семейных врачей. Другие дошкольные заведения продолжат работать с соблюдением санитарно-эпидемических требований, пообещал мэр.

Ранее сообщалось, что 5 июня в Киевской области в Броварах из-за коронавируса закрыли детский сад. В воспитательницы детского сада лабораторно подтвердили COVID-19.

В Киевской области за минувшие сутки, 7 июня, официально выявлено 28 новых случаев COVID-19.