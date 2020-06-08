В Беларуси уже почти 50 тысяч заразившихся Covid-19

В Беларуси по состоянию на 8 июня зарегистрировано 49 тыс. 453 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.
Прирост за последние сутки составил 823 человека.
«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 276 (на 7 июня — 269) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — проинформировали в министерстве.
Там также сообщили, что на 8 июня выздоровели и выписаны 23 тыс. 880 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 7 июня — 23 тыс. 647 человек). Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 233 человека.
По данным Минздрава, всего было проведено 632 тыс. 993 теста на коронавирусную инфекцию.
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