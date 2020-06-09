Завтра частично восстанавливается работа КПВВ на Донбассе

Со среды, 10 июня, частично восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе, время работы ограничено с 11.00 до 14.00, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
«Завтра, 10 июня с 11.00 восстанавливается пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения операции Объединенных сил», — говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке во вторник утром.
В штабе подчеркнули, что пропуск граждан и транспортных средств будет проводиться ежедневно с 11.00 до 14.00 и осуществляться: для автомобильного сообщения через КПВВ «Марьинка» — дорожный коридор «Донецк — Курахово»; для пешего сообщения через КПВВ «Станица Луганская» — дорожный коридор «Станица Луганская — Счастье — Новоайдар».
В информации также отмечается, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию с гражданами будет проводиться температурный скрининг. «Обязательным условием также является пребывание в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки», — добавили в штабе.
Кроме того, для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Действуй дома», или обсервации, в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины № 392 от 20 мая 2020.
Приоритет на пересечение линии разграничения предоставляется гражданам:
— при наличии причин социально-гуманитарного характера (при предоставлении соответствующих подтверждающих документов);
— которые следуют для участия во внешнем независимом оценивании и лицам, которые сопровождают (при предъявлении сертификата и приглашения-пропуска).
«Граждане, которые будут пересекать линию разграничения для участия в составлении тестирования по ВНО и лица, сопровождающие их, будут освобождены от мероприятий обязательной самоизоляции или обсервации», — сказано в сообщении.
Пропуск остальных лиц будет осуществляться после оформления граждан приоритетной категории.
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