Приватбанк запускает сервис по снятию наличных на кассе магазина

Приватбанк ввел новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, воспользоваться услугой «Деньги на кассе» могут держатели любой дебетовой карты Приватбанка (зарплатной, студенческой, социальной карты) различных платежных систем.

Для того чтобы получить наличные на кассе торговой точки, покупателю необходимо оплатить товар банковской картой и сообщить кассиру о желании снять наличные.

Максимальная сумма выдачи наличных на одну транзакцию составляет 500 гривен, независимо от стоимости покупки.

Подтверждение такой операции на кассе сопровождается введением PIN-кода банковской карты пользователя.

«Покупка с выдачей наличных — это сервис, которым охотно пользуются жители большинства европейских стран, а теперь и украинцы. Если вы расплачиваетесь в торговой сети карточкой, в случае необходимости получить наличные можно прямо на кассе, а не искать банкомат то стоять в очередь», — сообщил руководитель направления по работе с торговыми предприятиями Приватбанка Евгений Васильцов.

В банке подчеркнули, что на данный момент получить наличные с карты можно в POS-терминалах 65 тыс. украинских торговых точек, подключенных к сервису «Деньги на кассе».

В дальнейшем новый сервис будет охватывать более широкую партнерскую сеть, чтобы услуга была максимально открытой и доступной для держателей карт различных банков во всех торговых точек Украины.