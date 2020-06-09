В июне банки уже выдали 50 «доступных» кредитов

За первую неделю лета банки-партнеры госпрограммы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 51 новый кредит на общую сумму в 32,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В общем уже выдали 605 кредитов на сумму в 381,05 млн грн.

Отмечается, что банки продолжают прием заявок на новые инструменты программы, которые были введены Кабмином на время действия карантинных мероприятий по противодействию пандемии COVID-19 (рефинансирование, оборотные, инвестиционные кредиты производителям медицинского оборудования).

«В частности, за неделю спрос на займы под такие условия составил почти 390 млн гривен. Первый предприниматель уже смог рефинансировать свой кредит на сумму 1,1 миллиона гривен в АО КБ „Приватбанк“ под 0% до конца марта 2021 года.

На этой неделе Фонд планирует подписание соглашений о партнерстве с двумя новыми банками — ОТП Банком и Международным Инвестиционным Банком», — говорится в сообщении.