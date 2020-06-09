За неделю Нацбанк скупил на рынке более 400 млн долларов

Нацбанк в период с 1 по 5 июня, по сравнению с предыдущей неделей 25-29 мая, увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке в 5,7 раза до 410,7 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Отмечается, что НБУ купил 410,7 млн долларов по единому курсу. С начала года по единому курсу куплено 2 662,1 млн долларов, а продано — 1 789 млн долларов. Используя Matching, НБУ с начала года купил 478,5 млн долларов, а продал — 734 млн долларов. Всего с начала года куплено 3 140,6 млн долларов, а продано — 2 793,1 млн долларов.
Напомним, что, по данным НБУ, объем продажи населением наличной валюты в мае превысил объем покупки на 48,5 млн долларов.
Напомним, что в 2019 году Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 млн долларов, продал — 529,23 млн долларов.
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