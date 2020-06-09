Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3%

Потребительские цены в Украине в мае 2020 года увеличились на 0,3%, тогда как в марте и апреле они росли на 0,8%, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

Между тем, в мае 2019 года рост цен был выше — 0,7%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам мая-2020 замедлилась до 1,7% с 2,1% по итогам апреля, 2,3% по итогам марта, 4,1% — по итогам 2019 года.

Согласно данным Госстата, базовая инфляция в мае этого года упала до 0,1% с 0,4% в апреле и скачка до 1,3% в марте, тогда как до этого она была на отрицательном уровне три месяца подряд. В минувшем мае базовая инфляция была на уровне 0,2%, в результате в годовом измерении она замедлилась до 3%.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%, однако в апреле ухудшил этот показатель до 6%.