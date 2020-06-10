Минздрав упростил критерии для выписки больных коронавирусом

Министерство здравоохранения изменило критерии для выписки больных коронавирусной инфекцией, теперь выздоровевшим признается пациент с 1 отрицательным тестом, проведенным методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), в то время, как за прошедшие сутки в Украине выздоровели 357 человек.
Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Раньше у нас критериями для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также 2 подряд отрицательных теста методом полимеразной цепной реакции. Сегодня такими критериями есть отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест методом полимеразной цепной реакции», — сказал он.
По словам Ляшко, ожидается увеличение количества выздоровевших в связи с указанным изменением подхода к критериям для их определения.
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