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Киану Ривз снимется в четвертой части «Матрицы»

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Киану Ривз снимется в четвертой части «Матрицы»

Сценарий Ланы Вачовски впечатлил актера Киану Ривза и убедил его сняться в четвертой части фантастической франшизы «Матрица» (The Matrix). Об этом звезда Голливуда сообщил журналу Empire, очередной номер которого поступает в продажу 11 июня.

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий и изложила сюжет так, что он нашел горячий отклик в моей душе», — рассказал изданию Ривз. «Такова единственная причина. Изумительно будет снова работать с этой сценаристкой», — добавил актер.

По данным киностудии Warner Bros., в четвертой части франшизы поклонники вновь увидят своих кумиров Ривза и Кэрри-Энн Мосс. С ними также будут сниматься Джада Пинкетт Смит, Яхья Абдул-Матин, Нил Патрик Харрис, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф и другие.

Мосс, которая воплотила образ Тринити, призналась журналу, что совсем не ожидала продолжения данного проекта. «Я не думала, что это когда-нибудь произойдет. Это ни разу не попадало в мое поле зрения», — сказала актриса. Она также высоко отозвалась о художественных особенностях сценария будущей картины. «Я сочла это настоящим подарком», — добавила Кэрри-Энн, объясняя, почему не смогла отказаться от предложения сняться в «Матрице 4».

Премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года.

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Первая часть научно-фантастической трилогии режиссеров Энди (Лилли) и Ларри (Ланы) Вачовски «Матрица» вышла в прокат в 1999 году. Лента была удостоена четырех премий «Оскар». Впоследствии сюжетная линия фильма была продолжена в новых менее удачных частях: «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция».

кино, Киану Ривз, Матрица
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