В Швеции прекращают следствие по делу об убийстве премьера Улофа Пальме

Главный прокурор Швеции Кристер Петерсон, ведущий дело об убийстве в 1986 году занимавшего пост на тот момент премьер-министра Улофа Пальме, объявил на онлайн пресс-конференции в Стокгольме в среду, что прекращает расследование.

Главным подозреваемым, по словам прокурора, остается уже умерший Стиг Энгстрём. "Так как он скончался, мы не можем выдвинуть обвинение против него", - заявил Петерсон.

28 февраля 1986 года премьер-министр Швеции Улоф Пальме и его жена Лисбет пешком возвращались домой из кинотеатра. Из-за позднего времени центральная улица Стокгольма, по которой они шли, была почти безлюдной. Уже в самом центре города к супругам сзади приблизился неизвестный мужчина и несколько раз выстрелил в них из пистолета: сначала в Улофа Пальме, затем в его жену. Премьер-министр умер на месте, Лисбет была только ранена.

Несмотря на все усилия, найти убийцу по горячим следам полиции не удалось. До сих пор дело оставалось нераскрытым, хотя следствие с тех пор никогда не прекращалось. За 34 года более 130 человек успели признаться, что именно они стреляли в Улофа и Лисбет Пальме, однако, поскольку их утверждения не подтвердились, их одного за другим исключили из списка подозреваемых. В 2010 году правительство отменило срок давности по подобным преступлениям.

Стиг Фольке Вильхельм Энгстрём (1934-2000), также известный как Скандиаманнен, - шведский художник-график и рекламный консультант, в момент убийства Пальме оказавшийся рядом с местом преступления. По его словам, он прибыл на место практически сразу после выстрелов. Полиция допрашивала его несколько раз в качестве свидетеля.

Позднее журналисты и частные следователи называли его в качестве подозреваемого в совершении убийства, считая, что Энгстрём пытался скрыть свою роль в этом деле и замести следы, выступив в качестве свидетеля. Энгстрём умер в 2000 году. При жизни мужчину нечасто упоминали в связи с делом Пальме, по которому ему не было предъявлено никаких обвинений.