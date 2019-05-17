Войти
Трамп отложил введение пошлин на иностранные автомобили
решение
Трамп отложил введение пошлин на иностранные автомобили
Гройсман внезапно призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность
выборы
Гройсман внезапно призвал Раду отменить депутатскую неприкосновенность

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

кино
RSS

«Джон Уик-3»: Чем Киану Ривз и Чад Стахелски удивят зрителей в этот раз

158
«Джон Уик-3»: Чем Киану Ривз и Чад Стахелски удивят зрителей в этот раз

Киану Ривз и режиссер, а ранее его дублер из «Матрицы» Чад Стахелски обзавелись новой успешной трилогией — «Джон Уик-3» совершает кассовые и эквилибристические трюки в прокате и не думает останавливаться.

После того, как элитный киллер и достойный сын Беларуси Джон Уик (Киану Ривз) открыл огонь на территории гостиницы «Континенталь», он был объявлен «экскомьюникадо» — и теперь, благодаря другу Уинстону (Иэн МакШейн), у него есть всего час: по истечении отведенного времени все наемные убийцы мира начнут на него охоту. Однако прежде чем бежать из Нью-Йорка, Уик решает заскочить в публичную библиотеку за жизненно важной заначкой, которая хранится в «Русских народных сказках» Александра Афанасьева, — но недруги находят его и там, так что киллеру по прозвищу Баба-яга приходится уходить от преследования на коне.

Четыре года назад «Джон Уик» реанимировал карьеру Киану Ривза и здорово переизобрел заскорузлый жанр боевика, а когда вторая часть оказалась даже круче первой, это стало весомым поводом для разговоров о том, что бывший каскадер (и дублер Ривза в «Матрице») Чад Стахелски, кажется, вдохнул в экшен новую жизнь. В третьей части он не сбавляет оборотов, но добавляет в сюжет, и так набитый развесистой клюквой, еще больше абсурда. Когда Киану Ривз вскакивает на коня и мчится по утопающему в неоне ночному городу, в нем видится даже не Арнольд Шварценеггер из «Правдивой лжи», а всадник Апокалипсиса, наподобие Арьи из пятой серии «Игры престолов» (кстати, в третьем «Джоне Уике» появится и Бронн).

То есть франшиза становится все больше похожа на сказку, но не русскую (с помощью Афанасьева герой Ривза лишь виртуозно убивает людей), а арабскую. Где‑то в середине фильма Уик отправится в Касабланку, где его ждет незабываемая встреча с героиней Халле Берри, которая тоже мастерски умеет стрелять по людям (впрочем, для этого ей, как и Ривзу, пришлось хорошенько тренироваться), а также блуждание по пустыне в поисках Старейшины (Саид Тагмауи), который, словно синий Джинн из грядущего «Аладдина», может помочь отпустить ему грехи, ведь к нему прислушивается даже Правление кланов.

Меж тем прошлое Уика все также остается окутано тайной: мы только узнаем, что он белорусский сирота по имени Джордани Йованович, а его воспитанием занималась Режиссер (Анджелика Хьюстон) — член криминального «высокого стола» и балетный хореограф. Так что у франшизы остается пространство для маневра, если она вдруг решит разрастись — а ей есть куда развернуться: с каждой новой серией экшен в картинах становится все более виртуозным. В третьем фильме, например, есть невероятная гонка на мотоциклах, марокканская разборка с участием двух разъяренных овчарок, карпентеровского толка нападение на «Континенталь» и перестрелка в стеклянной комнате, которая была и во втором фильме, но тут она достигает уровня пряток в зеркальном лабиринте из уэллсовской «Леди из Шанхая».

На роль главного антагониста был выбран Марк Дакаскос, герой которого говорит со смешным восточным акцентом и является тайным воздыхателем Уика (хотя и его полной противоположностью: в отличие от Джона, он кошатник, а не собачник). Эта гомоэротическая линия, пожалуй, самое смешное, что есть в фильме, который в остальном окончательно превращается в кинематографический дивертисмент. Драматургия «Джона Уика» — это драматургия боевой хореографии, смертельных номеров. Они скрепляют необязательный в целом сюжет, который также условен, как в каком‑нибудь «Лебедином озере» — или в балетной постановке «История двух волков», которую показывают внутри фильма в Театре Тарковского. Важно заметить, что если предыдущая часть только предполагала сравнение уиковского экшена с балетом, то в третьем фильме нам уже показывают сам балет, — а чтобы метафора стала до конца очевидной, героиня Анджелики Хьюстон говорит, что искусство — это боль.

Читайте также: Франция установила мировой рекорд по посещаемости туристами

И тут можно было бы порассуждать о том, что любое искусство невозможно без насилия и боли, а трилогия Чада Стахелски не только отличный каскадерский боевик, но и своего рода манифест такого рода развлечения, боевая хореография, очищенная от большого нарратива, — но все это не стоит того. Ведь в конечном счете «Джон Уик» не то кино, из которого выносят мысли. Это кино, из которого выносят тела.

Источник

кино, Джон Уик, Киану Ривз
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 17 мая 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

А Баба-яга против

Почему нужно так нагло тянуть с этой самой передачей? И почему нужно было выпустить на публику много разных неадекватов (при должностях разумеется), чтобы они упорно затягивали процедуру, прикрываясь формальными и неформальными причинами? Проще простого. Потому что эти сладкие и вечно гимно-поющие пацаны с рукой возле сердца реально всего этого не ожидали. Не ожидали, что им отпущена только одна мародерская пятилетка. Не ожидали, что их пафосно говорящий Идол-прикрытие так позорно сольётся во втором туре. И несмотря на катастрофические минусовые рейтинги, они всерьёз рассчитывали сохраниться в том или ином виде. А сейчас в спешке нужно сделать целый ряд обязательных манипуляций. Перед выходом. Чтобы хоть как-то подстраховаться.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Россия и Украина: есть ли свет в обреченном соседстве

«Паспортные» заявления и топливные ограничения - очередной враждебный шаг со стороны России. Но других вариантов у нее нет - во второй половине года ожидаются переговоры о продлении договора о транзите газа и карты у РФ довольно слабые. У Москвы нет вариантов - ей нужен кризис. Но далеко не факт, что военный кризис принесет России успех.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об учетной ставке

Череда религиозных и партийных праздников ослабила внимание «прогрессивной общественности» к решению НБУ от 25 апреля снизить учетную ставку. Впрочем, многие члены самопровозглашенных клубов по экономическому росту, в перерыве между посещением церкви и первомайской демонстрации, привычно «прошлись» по Нацбанку – мол жалкие 0,5 процентных пункта не поспособствуют святому делу ускорения экономического роста через оживление кредитования. Но для понимания ситуации нужно отойти от догматического мышления, сколь бы ни было сложно это многим сделать.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016