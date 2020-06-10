Кабмин назначил первым замминистра иностранных дел Джапарову

Кабинет Министров назначил первым заместителем министра иностранных дел бывшего первого заместителя министра информационной политики Эмине Джапарову.
Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.
Джапарова с марта по октябрь 2014 года работала видеоредактором, помощником главного редактора сайта «Крым.Реалии».
С февраля 2014 года работала журналистом (фри-лансер) «Радио Свобода», была автором идей и продюсером программ по истории крымских татар.
Занимала должность первого замминистра информационной политики с апреля 2016 года по сентябрь 2019 года.
Джапарова сообщила, что в случае назначения заместителем министра иностранных дел, планирует заниматься вопросами Крыма и публичной дипломатии.
Как сообщалось, на встрече с представителями крымскотатарского народа Зеленский сообщил, что Эмине Джапарова станет первым заместителем министра иностранных дел.
На встрече с крымской активисткой Эмине Джапаровой Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Крым для Украины потерян навсегда.
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