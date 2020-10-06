Избиратели с COVID-19 смогут проголосовать в медучреждениях

Избиратели, которые находятся в больнице, смогут проголосовать на местных выборах в медучреждении с помощью выездных бригад, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время пресс-брифинга в Киеве во вторник.
«Все правила проведения выборов утверждены постановлением правительства № 846 от 22 июля. Им предусматривается, что выборы состоятся даже на территориях с „красным“ уровнем эпиднебезопасности. Также предусмотрено, что человек на самоизоляции может подать соответствующее заявление до 20:00 пятницы перед выборами, чтобы к нему приехали, и он смогла проголосовать из дома. Люди, которые находятся в больницах, будут голосовать в больницах также с помощью выездных бригад», — сказал он.
«На избирательных участках предусмотрен весь комплекс противоэпидемических мероприятий: вход осуществляется в масках, соблюдение дистанции, наличие антисептика, люди должны использовать свою ручку. Также предусмотрено, что если пришел человек с симптомами коронавирусной болезни, должна быть предусмотрена отдельная кабинка», — добавил министр.
Степанов отметил, что обеспечение избирательных участков антисептиками, а членов комиссии масками осуществляется за счет местных бюджетов.
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