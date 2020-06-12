С 2025 года знание английского станет обязательным для офицеров ВСУ

В Вооруженных силах Украины с 2025 года планируется сделать владение английским языком обязательным требованием к офицерам, заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.
«Мы поставили амбициозную задачу — с 2025 года для каждого офицера знание английского языка должно стать обязательным условием прохождения службы в Вооруженных силах Украины», — подчеркнул он по итогам телефонного разговора с начальником Штаба обороны Великобритании Николасом Картером, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Хомчак подчеркнул, что достижение совместимости со странами-членами НАТО и наращивание боевых возможностей является приоритетом развития ВСУ. Он также отметил стратегических советников высокого уровня за весомый вклад в реформирование украинской армии, в частности, поблагодарил за консультации генералов Гордона Мессенджера и Алана Ричмонда.
Картер в свою очередь предложил спланировать и провести совместные учения с подразделениями Сухопутных войск ВСУ. Хомчак поддержал предложение и выразил надежду на более подробное обсуждение во время личной встречи.
Стороны также обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества в части реализации подготовки личного состава в рамках программы ORBITAL и содействия развитию Вооружено-морских сил ВСУ.
Кроме того, был обсужден вопрос борьбы с распространением COVID-19 среди военнослужащих.
«В Вооруженных силах Украины нам удалось удержать ситуацию с COVID-19 под контролем, это касается и района проведения операции Объединенных сил, где не заболел коронавирусом ни один военнослужащий», — отметил Хомчак.
Он выразил благодарность за переданные британской стороной в качестве гуманитарной помощи средства индивидуальной защиты. Это 40 тыс. защитных масок, тысяча трехуровневых защитных респираторов, бесконтактные инфракрасные термометры и др. Часть из них уже доставлена в Украину и, в ближайшее время будет передана в район проведения операции Объединенных Сил.
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