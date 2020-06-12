Ученые назвали наименее уязвимую к коронавирусу группу крови

Обладатели первой группы крови наименее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. К такому выводу пришли специалисты американской биотехнологической компании 23andMe.
Предварительные результаты проведенного ими исследования, в котором приняли участие более 750 тыс. человек, показали, что первая группа крови (O) снижает вероятность заражения на 9-18%. При этом резус-фактор не влияет ни на уязвимость перед вирусом, ни на тяжесть протекания вызываемого им заболевания. Данные приводятся с учетом поправки на вес, пол, индекс массы тела, этническую принадлежность и сопутствующие патологии.
В то же время ученые компании не выявили существенного влияния других групп крови на степень подверженности их носителей коронавирусу.
В мае глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщала, что больше всего среди заразившихся коронавирусной инфекцией людей со второй группой крови (A). Европейские медики и ученые в опубликованной в электронной библиотеке bioRxiv статье заявили, что обнаружили мутацию, делающую обладателей второй группы крови уязвимыми для этого вируса.
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