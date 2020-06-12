Аваков анонсировал крупный контракт между правительством и АО «Мотор Сич»

Правительство Украины и запорожское предприятие «Мотор Сич» работают над большим контрактом.

Об этом во время поездки в Запорожье сказал министр МВД Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

«Большой договор между АО» Мотор Сич «и правительством по летательных аппаратов. Надеюсь, мы должны этот контракт сделать очень скоро», — сказал Аваков.

Президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев отметил, что речь идет о вертолетах.

«В Министерстве внутренних дел есть служба ЧС, в обязанность которой входит спасение людей, участие в тушении пожаров. Такую технику мы делаем и сертифицировали. Мы об этом давно говорим, его помощники к нам приезжают и надеюсь, что мы заключим контракт. Наши вертолеты тушат пожары в Малайзии, во Вьетнаме, Индонезии, Португалии, а в Украине пока тушат пожары вертолеты Министерства обороны. в ГСЧС такая техника нужна и надеюсь, что в ближайшее время она у них появится, мы готовы ее делать », - отметил Богуслаев.

Напомним, что Аваков 12 июня находится с рабочей поездкой в Запорожье вместе с заместителем главы офиса Президента Сергеем Трофимовым, Генеральным прокурором Ириной Венедиктовой, председателем СБУ Иваном Бакановым, вице-премьер-министром Михаилом Федоровым.