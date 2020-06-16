Рада включила в повестку дня сессии законопроект о референдуме

Верховная Рада во время заседания 16 июня включила в повестку дня сессии президентский законопроект № 3612 о всеукраинском референдуме. За сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов проголосовали 242 человека.
Документ предлагает разрешить выносить на всеукраинский референдум четыре вопроса, а именно утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (это «общие положения», «выборы и референдум» и «внесение изменений в Конституцию»); общегосударственного значения; об изменении территории Украины; об утрате силы законом Украины или отдельными его положениями.
Одновременно на референдум может выноситься только один вопрос. А сам референдум не может проводиться вместе с очередными или внеочередными общегосударственными выборами.
Напомним, что президент Владимир Зеленский 9 июня внес в Раду законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум». По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, рассмотреть законопроект о референдуме депутаты планировали в четверг, 18 июня.
В то же время во фракции «Слуга народа» уверены, что принять документ в целом смогут только осенью. По словам замглавы фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, до проведения местных выборов ни один вопрос на референдум выноситься не будет.
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