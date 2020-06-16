Войти
Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры
инициатива
Власти США собираются выделить $1 трлн на восстановление инфраструктуры
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках
выборы
Трамп обвинил Байдена в «бесконечных войнах» и плохих торговых сделках

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

Рада приняла закон о поддержке культуры в период карантина

106
Рада приняла закон о поддержке культуры в период карантина

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". За документ проголосовали 343 народных депутата.

Так, документом предусмотрено снижение платы за аренду имущества по требованию нанимателя, в том числе и учреждения культуры. Речь идет о снижении платы за тот период, когда предприниматели не могли использовать имущество в полном объеме из-за введенного карантина.

Также законопроект предлагает во время карантина и до 31 декабря 2020 года освободитьот оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения тех телерадиоорганизации и провайдеры, которые используют радиочастотный ресурс.

Принятый законопроект также вносит изменения в Закон Украины "О рекламе", которые должны предоставить дополнительные возможности для работы радио.

Читайте также: У Украины улучшилось сальдо внешней торговли

Кроме того, документ определяет допустимой помощь на период карантина и до конца года субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина. При этом получатели государственной помощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.

культура, карантин, Верховная Рада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 16 июня 2020
Понедельник, 15 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Поможет ли снижение ставки НБУ экономике?

Учетная ставка НБУ является ориентиром стоимости денег в экономике. И через эту учетную ставку центральный банк может влиять на инфляцию и на экономический рост. Причём важно понять, что здесь инфляция и экономический рост конфликтуют между собой. Хочешь экономический рост? Будь готов к высокой инфляции. Хочешь побороть инфляцию? Будь готов пожертвовать экономическим ростом.
Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

Как наладить свою собственную систему продуктивности

Лучшая привычка, которую я когда-либо заводил, - использование системы продуктивности. Идея проста: если организовать все, что нужно сделать (и как вы собираетесь это сделать), можно предотвратить трудности с выполнением задач. Таких систем целая куча. Некоторые - сложные, как Getting Things Done. Другие - очень простые, например, использование списка приоритетных дел. Для некоторых нужно программное обеспечение. Для многих достаточно ручки и бумаги.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016