Рада приняла закон о поддержке культуры в период карантина

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3377 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)". За документ проголосовали 343 народных депутата.
Так, документом предусмотрено снижение платы за аренду имущества по требованию нанимателя, в том числе и учреждения культуры. Речь идет о снижении платы за тот период, когда предприниматели не могли использовать имущество в полном объеме из-за введенного карантина.
Также законопроект предлагает во время карантина и до 31 декабря 2020 года освободитьот оплаты 50% стоимости услуг Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения тех телерадиоорганизации и провайдеры, которые используют радиочастотный ресурс.
Принятый законопроект также вносит изменения в Закон Украины "О рекламе", которые должны предоставить дополнительные возможности для работы радио.
Кроме того, документ определяет допустимой помощь на период карантина и до конца года субъектам хозяйствования, которые понесли потери из-за ограничения или запрет деятельности в условиях карантина. При этом получатели государственной помощи освобождаются от обязанности уведомления Уполномоченного органа о получении новой государственной помощи.
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