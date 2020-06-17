Иран направит во Францию черные ящики сбитого украинского самолета

Иран в скором времени отправит во Францию черные ящики сбитого в январе под Тегераном украинского пассажирского самолета, заявил во вторник на брифинге премьер Канады Джастин Трюдо.

«Черные ящики должны в скором времени быть отправлены во Францию», — заявил он. Трюдо отметил, что задержка отправки была вызвана ограничительными мерами, введенными из-за коронавируса COVID-19.

«Мы собираемся продолжать оказывать давление на иранский режим вместе с нашими иностранными партнерами, чтобы получить ответы, добиться правосудия, получить компенсации для семей», — добавил Трюдо.

Накануне представитель правительства Ирана Али Рабей заявил, что черные ящики сбитого в небе над Ираном украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса.

По его словам, этот процесс возобновится после хотя бы частичного возвращения к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании «МАУ», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, четыре — Афганистана, по три — ФРГ и Великобритании.