Рассмотрение в Раде законопроекта об игорном бизнесе отложили под предлогом проверки НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет экспертизу законопроекта о легализации и государственном регулировании азартных игр. Экспертиза приостановит рассмотрение законопроекта в срок до 10 дней.
Об этом говорится в документе, который оказался в распоряжении ЭП.
«НАПК информирует о начале проведения антикоррупционной экспертизы проекта закона 2285-д от 18.12.2019», — говорится в документе.
Напомним, 17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
Ожидалось, что в целом за документ проголосуют 18 июня.
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