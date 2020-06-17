Минюст хочет запустить в Украине суд присяжных

Министерство юстиции Украины работает над созданием суда присяжных, третейского суда и арбитража в рамках судебной реформы, сообщил глава ведомства Денис Малюська в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Судебная реформа — сфера Офиса президента. Она реализуется там, в настоящее время путем создания комиссии по вопросам правовой реформы. Коллегиально принимаются решения, разрабатываются законопроекты. В частности, законопроект, направленный на имплементацию двух решений Конституционного суда, который признал неконституционными две судебные реформы, связанные с реформированием Верховного суда. Будет ряд других этапов, которые имплементирует Минюст: мы работаем над созданием суда присяжных, третейские суды есть в Верховной Раде, а арбитражи — на финальной стадии разработки. Плюс отдельные элементы цифровизации судебного процесса",- сказал чиновник, которого цитирует Интерфакс-Украина.