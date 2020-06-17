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В парламенте создано межфракционное объединение «За развитие атомной энергетики»

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В парламенте создано межфракционное объединение «За развитие атомной энергетики»

Сегодня, 17 июня, на пленарном заседании ВРУ было объявлено о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционного депутатского объединения «За развитие атомной энергетики».

Сопредседателями объединения стали депутаты-мажоритарщики, которые представляют регионы, где расположены атомные электростанции: Елена Копанчук, Юлия Яцык, Денис Герман, Александр Аликсийчук, Сергей Нагорняк, Виктор Мьялик, Артем Черноморов, Остап Шипайло и председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

По словам председателя Комитета, основной идеей создания МФО является защита и отстаивание интересов государственного предприятия НАЭК «Энергоатом», атомных электростанций и городов-спутников АЭС.

Инициаторы создания МФО выступают против остановок или ограничений блоков атомных электростанций. Ведь уменьшение доли атомной генерации приводит к перекосам на рынке электрической энергии (увеличивается доля тепловой генерации, которая, на сегодняшний день, сосредоточена в руках одной частной компании) и к увеличению стоимости киловатт для населения.

Участники объединения своей приоритетной задачей считают обеспечение устойчивого развития атомной энергетики как основы стабильной работы энергетического комплекса Украины. Андрей Герус и члены МФО планируют участвовать в выработке необходимых решений для максимального использования мощностей атомной генерации и способствовать полноценной вовлеченности атомной генерации в конкурентный рынок электроэнергии.

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Народные депутаты, вошедшие в состав объединения, также будут способствовать надлежащему финансированию деятельности предприятий атомной энергетики Украины и безопасности объектов энергетической инфраструктуры, поддерживанию достойного уровня материального обеспечения и всестороннему развитию человеческого потенциала работников атомной энергетики и жителей городов-спутников АЭС.

Андрей Герус и другие сопредседатели МФО «За развитие атомной энергетики» призывают к сотрудничеству народных депутатов Комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услугам.

атомная энергетика, АЭС, Верховная Рада
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